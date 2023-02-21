деревня Малое Залесье, деревня Малое Залесье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Малое Залесье

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
82848Малое Залесьедеревня64°15'с.ш.41°44'в.д.Q-37-144

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Холмогорское сельское поселение
11656460140д Малое Залесьедеревня

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Ломоносовская волость
Тушковская 1-яМалое Залесьедер.Куростровскогопри озере Кузнецове143739Куростровскому
Тушковская 2-яМалое Залесьедер.Куростровскогопри озере КузнецовеКуростровскому

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1534Тучковская 2-я (Малое Залесье), д.при р. Куростровке.11831226
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