деревня Темная, деревня Темная, Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Темная

Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вельский район
478914Темнаядеревня61°16'с.ш.41°22'в.д.P-37-107

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Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о привлечении к ответственности крестьянина Челпанова деревни Темной Есютинской волости Вельского уезда за неподчинение полиции при взыскании недоимок с крестьян. 19 Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Усть-Шоношское сельское поселение
11605449126д Темнаядеревня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Есютинская волость
3737Темное (Веретье, Никулино)Шабановск.Казанский-Шабановскийбывшие удельные6012298184

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2265Темная Веретья (Микулино), д. удел.при р. Шеноше.64½105½115053
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