деревня Песочня, деревня Песочня, Жиздринский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Песочня

Жиздринский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Яровищинская волость
302. Песочня, село бывшее государственное, при речке Песочне, дворов 75, жителей 459, церковь православная, ярмарка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Жиздринский уезд
село Песочня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Жиздринский район
78132Песочнядеревня53°40'34°42'N-36-094

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Жиздринский муниципальный район, Сельское поселение село Овсорок
29612416176д Песочнядеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
928Песочня, с. каз.при рч. Песочне.115164230241Церковь православная 1.
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