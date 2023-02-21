село Никулинское, село Никулинское, Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никулинское

Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Шевницкая волость
946. Никулинское (Дмитриевский Шевницкий п.), село бывшее владельческое, при речке Сити, дворов 15, жителей 90, волостное правление (уездный город в 100 верстах), 2 церкв Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Шевницкая волость
пог. Дмитриевский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Харовский район
34698Никулинскоесело60°15'с.ш.40°06'в.д.P-37-141

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о разрешении описи и продажи земли крестьян д. Никулинское Шевницкой волости Кадниковского уезда за неуплату недоимок земского сбора. 1898–1899 гг. // Гос. архив Вол Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Харовский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19652412262с Никулинскоесело

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Шевницкая волость
1815Никулинское селоМаксимовск.ДмитриевскийФирсовой1000,3235773

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4827Никулинская, д. вл.при р. Сите.11149103447

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Шевкицкий сельсовет
Никулинское (с/совет) 6614селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.Зимнее: 119 км. Летнее: —.2525
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