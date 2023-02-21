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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
946. Никулинское (Дмитриевский Шевницкий п.), село бывшее владельческое, при речке Сити, дворов 15, жителей 90, волостное правление (уездный город в 100 верстах), 2 церкв Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
пог. Дмитриевский
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34698Никулинскоесело60°15'с.ш.40°06'в.д.P-37-141
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Дело о разрешении описи и продажи земли крестьян д. Никулинское Шевницкой волости Кадниковского уезда за неуплату недоимок земского сбора. 1898–1899 гг. // Гос. архив Вол Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19652412262с Никулинскоесело
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1815Никулинское селоМаксимовск.ДмитриевскийФирсовой1000,3235773
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4827Никулинская, д. вл.при р. Сите.11149103447
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Никулинское (с/совет) 6614селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.Зимнее: 119 км. Летнее: —.2525