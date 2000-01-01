посёлок Великий Октябрь, посёлок Великий Октябрь, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Великий Октябрь

Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Среднеахтубинский район
14854Великий Октябрьпосёлок48°39,0' с.ш.44°44,0' в.д.M-38-126

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Среднеахтубинский муниципальный район, Куйбышевское сельское поселение
18651428106п Великий Октябрьпоселок
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