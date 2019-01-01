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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22430Жуковкадеревня56°03'с.ш.37°59'в.д.O-37-136
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Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46647443141д Жуковкадеревня
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Жуковка5071228Имения: Челнокова, Доровской, Карцева и Корнилова и фабрика Карцева.
Имение Н. А. Доровской, при д. Жукове557станция Софрино. 12—
Имение П. С. Карцева, при д. Жуковке35712—
Имение А. И. Кирилловой, при д. Жуковке357станция Софрино. 12—
Имение Т-ва В. К. Шапошникова и М. В. Челнокова, при д. Жукове50712—
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2174Жуковка, д. вл.при пруде.4927195778