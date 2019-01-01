деревня Воротнево, деревня Воротнево, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Воротнево

Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Скоробогатовская волость
921. Воротнево, деревня бывшая государственная, при реке Узоле, дворов 33, жителей 186, 3 красильн. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ковернинский район
105290Воротневодеревня56°56'43°49'O-38-112

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ковернинский муниципальный район, Сельское поселение Скоробогатовский сельсовет
22634436111д Воротневодеревня

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Макарьевский уезд, Скоробогатовская волость
Воротнево д.рч. Узола130361718098178водяная мел.красил., плот.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Макарьевской уезд
7645Воротнево, д.при р. Узоле.125202989118
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