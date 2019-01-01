деревня Дейково, деревня Дейково, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Дейково

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3564Дейкова, дер.при р. Бабке.7727131101

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Крестовоздвиженская волость
1126. Дейкова (Дикова), деревня бывшая государственная, при озере, дворов 45, жителей 225, 16 войлочн. зав.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Крестовоздвиженская волость
26) д. Дейкова (Дикова), при р. Сылве и озере Дейкове, распл.Дейковское общество51142146Бывшие государственныеПравославные и единоверцы Русские74

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
696511Дейководеревня57°29'00"56°52'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Моховское сельское поселение
57630438111д Дейководеревня
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