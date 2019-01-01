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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3564Дейкова, дер.при р. Бабке.7727131101
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1126. Дейкова (Дикова), деревня бывшая государственная, при озере, дворов 45, жителей 225, 16 войлочн. зав.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
26) д. Дейкова (Дикова), при р. Сылве и озере Дейкове, распл.Дейковское общество51142146Бывшие государственныеПравославные и единоверцы Русские74
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
696511Дейководеревня57°29'00"56°52'00"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630438111д Дейководеревня