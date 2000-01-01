село Никольское, Спасский уезд, Казанская губерния (на 1890) — Familio

Никольское

Спасский уезд, Казанская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1761Никольское (Пичькасы, Актачи), с. каз.при р. Ахтае.1935238678829Церковь православная 1. Училище. Базар по четвергам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Николо-Пичкасская волость
933. Пичкасы (Никольское), село бывшее государственное и удельное, при речке Актае, дворов 355, жителей 1721, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь пр Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Казанская губерния, Спасский уезд, Пичкасская волость
село Пичкасы89221996132267671966351325413

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