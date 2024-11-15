деревня Старково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Старково

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов земли в имении помещицы А. Ф. Кондратьевой крестьянами д. Старково Оларевской вол. Вологодского уезда. 1880–1882 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Стариково Оларевской вол. А. Репина о выдаче ему участка земли, выкупленного у помещицы Кондратьевой. 1875–1876 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Старково Оларевской волости Слесарева Николая по делу об отказе земского начальника 2 участка Вологодского уезда в укреплении земли за п Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Оларевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
77Старково, д. вл.при пруде и колодцах.2030134552

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Оларевская волость
65СтарковоВолковское.Никольскийбывшие помещичьи202204250

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Старково2499276деревняРусские17303565

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Оларевский сельсовет
Старково 4309деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 11 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.1417

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
35937Старководеревня59°23'с.ш.40°02'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
19638448216д Старководеревня

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