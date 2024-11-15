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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов земли в имении помещицы А. Ф. Кондратьевой крестьянами д. Старково Оларевской вол. Вологодского уезда. 1880–1882 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Стариково Оларевской вол. А. Репина о выдаче ему участка земли, выкупленного у помещицы Кондратьевой. 1875–1876 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Старково Оларевской волости Слесарева Николая по делу об отказе земского начальника 2 участка Вологодского уезда в укреплении земли за п Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Оларевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
77Старково, д. вл.при пруде и колодцах.2030134552
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
655ЗСтарковоВолковское.Никольскийбывшие помещичьи202204250
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Старково2499276деревняРусские17303565
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Старково 4309деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 11 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.1417
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35937Старководеревня59°23'с.ш.40°02'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448216д Старководеревня