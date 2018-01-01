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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По поводу распространения между своими односельчанами крестьянами села Соснина, Десенской волости, Подольского уезда, Кузьмою Ивановым Дворянчиковым, Василием Ивановым Ря Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4582Соснино, с. вл. и каз.при р. Сосенке и колодцах.163057201225Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1120. Соснино, село бывшее государственное, при речке Сосенке, дворов 53, жителей 369, церковь православная, школа, 3 лавки, 5 постоялых дворов
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Соснино155Московско-Курская железная дорога, станция Бутово. 11½ 61Земское училище, казенная винная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62300Сосенкидеревня55°33'с.ш.37°26'в.д.N-37-015