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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1270Ларцевы поляны, д. вл.при колодце.351651110116
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Щурово и Пирочь и Д. Поляны35Елена Адриан. Губерти41114104
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
487. Ларцевы Поляны, деревня бывшая владельческая, дворов 89, жителей 500, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ларцевы Поляны, Юрасово тож дер.2162близ р. Оки9837438876274382ПирочинскоеЦер. кам. шк., насел. раб на Щуровск. цем. и Колом. маш.-стр. з.
Ларцево-Полянский известн. завод Максимова2180при р. Оке—1261874381Пирочинское