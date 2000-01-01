деревня Ларцевы поляны, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Ларцевы поляны

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1270Ларцевы поляны, д. вл.при колодце.351651110116

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Щурово и Пирочь и Д. Поляны35Елена Адриан. Губерти41114104

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Пирочинская волость
487. Ларцевы Поляны, деревня бывшая владельческая, дворов 89, жителей 500, часовня, 2 лавки

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Пирочинская волость
Ларцевы Поляны, Юрасово тож дер.2162близ р. Оки9837438876274382ПирочинскоеЦер. кам. шк., насел. раб на Щуровск. цем. и Колом. маш.-стр. з.
Ларцево-Полянский известн. завод Максимова2180при р. Оке1261874381Пирочинское

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