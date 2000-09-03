село 2-е Рождественское, село 2-е Рождественское, Фатежский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

2-е Рождественское

Фатежский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Рожественская волость
1242. Рожественское, село бывшее владельческое, дворов 35, жителей 246, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Фатежский район
6303332-е Рождественскоесело52°01'35°51'N-36-144

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Фатежский муниципальный район, Сельское поселение Верхнехотемльский сельсовет
38644420166с 2-е Рождественскоесело
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