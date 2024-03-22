деревня Лазаревичи, деревня Лазаревичи, Быховский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Лазаревичи

Быховский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Ново-Быховская волость
72. Лазаревичи, деревня бывшая владельческая, при реке Днепре, дворов 85, жителей 592, постоялый двор

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Быховский район, Новобыховский сельсовет
д Лазаревичи97

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Ново-Быховская волость
2Дер. Лазаревичиупразд. Житомирск. дор. р. ДнепреЛазаревич. с. об. 75427358Ново-Быхов. пр. 7025

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Быховский район, Новобыховский сельсовет
д. Лазаревичи71
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