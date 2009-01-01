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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
283. Иваново-Альбрехтово 1-е, деревня бывшая государственная, при реке Болтун, дворов 21, жителей 242, волостное правление (уездный город в 50 верстах). В 3 верстах — Ста Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Альбрехтова
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Находки
Где упоминается данное место
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Альбрехтово207
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
2АльбрехтовофольварокколодецГорсплянского, православногокрестьянам дер. Озерки, соб.1
7Альбрехтово 1-е, с Вознесенским волостным правлениемдеревняколодецРоссонского, православногоВознесенскому обществу18
9Альбрехтово 2-едеревняколодецРоссонского, православногоВознесенскому обществу9
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Альбрехтово121