деревня Элкшни, деревня Элкшни, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Элкшни

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Dricānu pagasts
Elkšņi100174907ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Дрицанская волость
12ЭлькшнидеревняколодецДрицанского, римско-католическогоДрицанскому сельскому обществу3
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