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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
316. Перегоновка, село бывшее владельческое, при речке Красной, дворов 82, жителей 714, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, водяная мельница
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-11326Перегонівкаселоцентр сільської радир-н Обухівськийсільрада Перегонівська
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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Перегоновка село.