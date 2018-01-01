село Перегоновка, село Перегоновка, Київська область (на 2018) — Familio

Перегоновка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Василевская волость
316. Перегоновка, село бывшее владельческое, при речке Красной, дворов 82, жителей 714, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11326Перегонівкаселоцентр сільської радир-н Обухівськийсільрада Перегонівська

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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Василевская волость
Перегоновка село.
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