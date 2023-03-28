село Нижний Катрух, село Нижний Катрух, Рутульский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Нижний Катрух

Рутульский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Дагестанская область, Самурский округ, Катрухское (Ла-Чатлухское) сельское общество
село Катрух-Нижний (Ла-Чатлух)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Рутульский район
146013Нижний Катрухсело41°45'47°13'K-38-083

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Рутульский муниципальный район, Сельское поселение село Нижний Катрух
82642455101с Нижний Катрухсело

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Самурский округ, Лучекское наибство
1082Нижний Катрух123413352765лезгинымусульмане сунитытатарский
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