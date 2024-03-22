деревня Новинка, деревня Новинка, Первомайский район, Ярославская область (на 2018) — Familio

Новинка

Первомайский район, Ярославская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Первомайский район
384021Новинкадеревня58°39'с.ш.39°43'в.д.O-37-056

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Подорвановской волости
Дело по ходатайству крестьян деревни Новинка Подорвановской вол. Пошехонского уезда о разрешении им рубки сырорастущего леса в лесном наделе на постройку сгоревшей деревн Показать все
Дело о нарушении Положения 4-го апреля 1888 года крестьянами деревни Новинка Подорвановской вол. Пошехонского уезда. 1890–1891 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Владенная запись дер. Новинка Подорвановской волости Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 638.
Владенная запись лесного надела дер. Новинка Подорвановской волости Пошехонского уезда. 1874–1875 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 639.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5354Новинки, д. каз.при р. Ухтоме.4747102924

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Подорвановская волость
д. Новинка VIII. Крутовское общество584622Крутовский приход
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