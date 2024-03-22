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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384021Новинкадеревня58°39'с.ш.39°43'в.д.O-37-056
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян деревни Новинка Подорвановской вол. Пошехонского уезда о разрешении им рубки сырорастущего леса в лесном наделе на постройку сгоревшей деревн Показать все
Дело о нарушении Положения 4-го апреля 1888 года крестьянами деревни Новинка Подорвановской вол. Пошехонского уезда. 1890–1891 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Владенная запись дер. Новинка Подорвановской волости Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 638.
Владенная запись лесного надела дер. Новинка Подорвановской волости Пошехонского уезда. 1874–1875 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 639.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5354Новинки, д. каз.при р. Ухтоме.4747102924
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Новинка VIII. Крутовское общество584622—Крутовский приход