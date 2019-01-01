село Жилино, село Жилино, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Жилино

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Куликовская волость
389. Жилина, слобода бывшая государственная, при речке Овчинной, дворов 195, жителей 1487, церковь православная, 2 лавк., 25 ветряных мельниц, 2 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7741Жилиносело49°54'с.ш.39°25'в.д.M-37-079

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Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Куликовская волость
Жилина5103слободаЖилинскаго2471850

Находки

Где упоминается данное место
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Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Жилино Куликовской волости Богучарского уезда Ивасенкова Константина Антоновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Жилино Куликовской волости Богучарского уезда Ивасенкова Николая Архиповича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя слободы Жилино Куликовской волости Богучарского уезда Клипикова Дмитрия Алексеевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по иску гр. с. Жилиной Куликовской волости Берзенцовой Марии Никифоровны к Рожкову Харитону Васильевичу о выделении части имущества. 1923 г. // Гос. архив Воронежско Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Жилинское сельское поселение
20647416101с Жилиносело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
774Жилина (Пшеничновка), слоб. каз.при рч. Овчинной.889191791891Церковь православная. Ярмарка.
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