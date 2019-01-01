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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
389. Жилина, слобода бывшая государственная, при речке Овчинной, дворов 195, жителей 1487, церковь православная, 2 лавк., 25 ветряных мельниц, 2 ярмарки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7741Жилиносело49°54'с.ш.39°25'в.д.M-37-079
Местные сообщества
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Жилина5103слободаЖилинскаго2471850
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Жилино Куликовской волости Богучарского уезда Ивасенкова Константина Антоновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Жилино Куликовской волости Богучарского уезда Ивасенкова Николая Архиповича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя слободы Жилино Куликовской волости Богучарского уезда Клипикова Дмитрия Алексеевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по иску гр. с. Жилиной Куликовской волости Берзенцовой Марии Никифоровны к Рожкову Харитону Васильевичу о выделении части имущества. 1923 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647416101с Жилиносело
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
774Жилина (Пшеничновка), слоб. каз.при рч. Овчинной.889191791891Церковь православная. Ярмарка.