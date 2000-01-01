деревня Саунагс, деревня Саунагс, Kolkas pagasts, Talsu novads (на 2021) — Familio

Саунагс

Kolkas pagasts, Talsu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Talsu novads, Kolkas pagasts
Saunags100188105ciemsEKS

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Talsu novads, Kolkas pagasts
Saunagsagrāk Talsu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=3083
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