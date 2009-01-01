деревня Галово, деревня Галово, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Галово

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Воложинский сельсовет
д Галово13

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Игуменовская волость
Галово, ф. (Романовичей), р. Дисенка, жит. 14 (8 м. 6 ж.), дес. 260, у. гор. 67 в., вол. пр. 22 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Новодруцк 37 в.
Галово, д., р. Дисенка, жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 24, раз. см. пред.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Станиславовский сельсовет
д. Галово4
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