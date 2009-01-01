Населенное место

Галово, ф. (Романовичей), р. Дисенка, жит. 14 (8 м. 6 ж.), дес. 260, у. гор. 67 в., вол. пр. 22 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Новодруцк 37 в.