деревня Новые Шалы, деревня Новые Шалы, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Новые Шалы

Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ельниковский район
75927Новые Шалыдеревня54°42'43°38'N-38-040

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Чат по генеалогии Республики Мордовии

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ельниковский муниципальный район, Большемордовско-Пошатское сельское поселение
89618410121д Новые Шалыдеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
919Новые Шалы, д. каз.при р. Мокше.37183194104
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