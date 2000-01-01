деревня Афонино, деревня Афонино, Трушковская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Афонино

Трушковская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Трушковской волости
Дело о взносе денег крестьянином дер. Афонино Трушковской волости Пошехонского уезда Дмитрием Федоровичем Озеровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1883–188 Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Афонино Трушковской волости Пошехонского уезда Павлом Феофановым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884–1886 гг. // Гос Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5164Афонино, д. вл.при колодце.2222176047

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Трушковская волость
д. АфониноI. Афонинское общество17123Белосельский приход
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close