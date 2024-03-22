деревня Алексеевка, деревня Алексеевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Стебаевская волость
616. Алексеевское (Львово-Слепое), сельцо бывшее владельческое, дворов 31, жителей 192, школа, сыроварня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Задонский район
79522Алексеевкадеревня52°23'00"39°02'00"N-37-127

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Задонский муниципальный район, Сельское поселение Камышевский сельсовет
42624436106д Алексеевкадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1262Алексеевское (Алексеевка), сц. вл.при пруде.203531123126
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