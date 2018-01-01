село Даниловка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Даниловка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Кировка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Александрийский уезд, Моисеевская волость
деревня Даниловка (сельское общество)3482119201

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-46289Данилівкаселоцентр сільської радир-н КриворізькийДанилівська сільська рада

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