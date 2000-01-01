имение Вехмут, Вехмутская волость, Вейсенштейнский уезд (на 1912) — Familio

Вехмут

Вехмутская волость, Вейсенштейнский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Эстонии

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Вейсенштейнский уезд, Вехмутская волость
1580.0Имение Вехмут221-135КангроС. ИоганнисВинокуренный завод, лесопильня и молочное заведение.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.