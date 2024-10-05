№ Название Сельское общество Река или озеро От уездного города От волостного правления Расстояния Домов Семей Мужчин Женщин

2401 7. Близ погоста Тереховская (Мегор. пог.) Мегорское При реке Мегре 36 9 До ближайшего поселения: 10 с. До школы: две школы. До почтового отделения: ¼. До пароходной пристани: 10. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 11. Не крестьянское: —. Крестьянское: 14. Не крестьянское: —.