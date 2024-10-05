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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
168. Васюковская у погоста (Мегорский погост), село бывшее государственное, при реке ммМегре, дворов 7, жителей 42, церковь православная, 2 школы, 7 лавок, обывательская Показать все
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
24017. Близ погоста Тереховская (Мегор. пог.)МегорскоеПри реке Мегре369До ближайшего поселения: 10 с. До школы: две школы. До почтового отделения: ¼. До пароходной пристани: 10. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 11. Не крестьянское: —. Крестьянское: 14. Не крестьянское: —.
24028. У погоста ВасюковскаяМегорскоеПри реке Мегре369До ближайшего поселения: ¼. До школы: 250 с. До почтового отделения: ¼. До пароходной пристани: 10. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 22. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44939Меграсело60°53'с.ш.36°00'в.д.P-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444101с Меграсело