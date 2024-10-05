село Мегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Мегра

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Кондушская волость
168. Васюковская у погоста (Мегорский погост), село бывшее государственное, при реке ммМегре, дворов 7, жителей 42, церковь православная, 2 школы, 7 лавок, обывательская Показать все

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Кондушская волость
24017. Близ погоста Тереховская (Мегор. пог.)МегорскоеПри реке Мегре369До ближайшего поселения: 10 с. До школы: две школы. До почтового отделения: ¼. До пароходной пристани: 10. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 11. Не крестьянское: —. Крестьянское: 14. Не крестьянское: —.
24028. У погоста ВасюковскаяМегорскоеПри реке Мегре369До ближайшего поселения: ¼. До школы: 250 с. До почтового отделения: ¼. До пароходной пристани: 10. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 22. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
44939Меграсело60°53'с.ш.36°00'в.д.P-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Оштинское сельское поселение
19622444101с Меграсело

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