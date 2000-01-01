агрогородок Улуковье, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Улуковье

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Улуковья45Ал. Фел. Фащем34712138

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Гомельская волость
13Дер. Улуковьепри жел. дор. р. ИпутиУлуковск. с. об. 58216194Головинецк. пр. и стар., Н-Белиц. 1709
27Им. УлуковьеГрунтовой д. из г. Гомеля на Новозыб. р. Ипутидв. М. П. Кутаевой, пр. 1128Головинск. пр. 1709

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Улуковский сельсовет
д Улуковье687

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Улуковский сельсовет
аг. Улуковье299

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