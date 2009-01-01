деревня Островичи, Пинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Островичи

Пинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Пинковичская волость
626. Островичи, село бывшее государственное, при реке Ясельде, дворов 21, жителей 250, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Пинковичская волость
Островичи, деревня3875152752112
Островичи, имение9152752112

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пинский район, Парохонский сельсовет
д Островичи80

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пинский район, Парохонский сельсовет
д. Островичи117

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