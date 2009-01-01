Населенное место

Посадец, ф. (Ясинского), оз. Якубовщина, жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 48, у. гор. 42 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Уша 40 в.