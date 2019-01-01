деревня Поречье, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Поречье

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Поречье Вшельской волости Лужского уезда Ф. Иванова на невысылку паспорта волостным правлением. 1898–1899 гг. // Центральный государственный исто Показать все
О перечислении крестьянина д. Поречья Вшельской волости Лужского уезда Е. Захарова в Псковскую губернию. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьян с. Поречье Вшельской волости Лужского уезда на взимание с них денег на содержание училища. 1903–1904 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
По жалобе крестьянина дер. Поречье Вшельской волости Лужского уезда Алексея Федорова на постановление уездного съезда об отказе в страховании его строений. 1909–1910 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2399Поречье, д. вл.при р. Мшаге.784337106128

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Поречье д.985 стан4277 участок33посад Сольцы, Псковской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
312937Поречьедеревня58°09'00"30°01'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422346д Поречьедеревня

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