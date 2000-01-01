деревня Долгоселы, деревня Долгоселы, Овручский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Долгоселы

Овручский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Овручский уезд, Олевская волость
1436. Долгоселье, деревня бывшая государственная, при реке Немане, дворов 95, жителей 530, часовня, питейный дом, водяная мельница

Находки

Где упоминается данное место
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