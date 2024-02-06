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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1073. Бурдыбашева, деревня бывшая государственная, при речке Бурдыбашке, дворов 126, жителей 731, мечеть, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142675Бурдыбашдеревня55°31'52°21'N-39-021
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Находки
Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92657425106д Бурдыбашдеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2203Бурдыбаш, деревня.при рч. Бурды-башке.581894273246Т. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство.
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
5Бурдыбаш, д. при реч. Бурдыбашке, на прос. дор., 2 мечети, медрес., х.-з. маг., 3 бак. лав., 2 вод. мел., 2 обдир.5310204595598Земледелие
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
БордыбашБурдыбашТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.