деревня Нижнелукинская, деревня Нижнелукинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Нижнелукинская

Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Шенкурский район
466796Нижнелукинскаядеревня62°28'с.ш.42°37'в.д.P-38-050

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, Сюмское сельское поселение
11658424116д Нижнелукинскаядеревня

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Предтеченская волость
Нижне ЛукинскаяЕкимовадер.Устьсюмскогопри р. Сюме, впадающей в реку Вагу115149Устьсюмскому

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2398Лукинская (Нижняя), д.на лев. ст. р. Сюмы.732542417
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