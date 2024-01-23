деревня Новое Носково, деревня Новое Носково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Новое Носково

Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Спас-Деменский район
65959Новое Носководеревня54°20'33°43'N-36-056

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Чат по генеалогии Калужской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Спас-Деменский муниципальный район, Сельское поселение деревня Снопот
29634440111д Новое Носководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3522Наскова, д. вл.при рч. Иловце.952584953
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