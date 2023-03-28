посёлок Митяево, посёлок Митяево, Ивдельский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Митяево

Ивдельский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Лозвенская волость
319. Митяева, деревня бывшая государственная, при реке Лобве, дворов 6, жителей 75, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Ивдель
688917Митяевопосёлок60°16'с.ш.61°03'в.д.P-41-135

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Чат по генеалогии Свердловской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ивдельский
65738000166п Митяевопоселок

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Лозвинская волость
7) д. Митяева, на р. Лозьве и озереЛачинское общество195462Бывшие удельныеПравославныеЯсачные вогулы23255

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1817Митяева, дер.при р. Лозве.234935147
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