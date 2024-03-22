хутор Никольский, хутор Никольский, Жирятинский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Никольский

Жирятинский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Жирятинский район
69580Никольскийхутор53°10'с.ш.33°49'в.д.N-36-104

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Брянской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Жирятинский муниципальный район, Жирятинское сельское поселение
15620420161х Никольскийхутор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close