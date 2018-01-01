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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1019. Белоцерковка, местечко бывшее государственное и владельческое, при заливе р. Псла, дворов 62, жителей 350, волостное правление (уездный город в 39 верстах), 3 церкв Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Белоцерковка
местечко Белоцерковка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17770Білоцерківкаселоцентр сільської ОТГр-н ВеликобагачанськийБілоцерківська сільська об'єднана територіальна громада
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Где упоминается данное место
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Белоцерковка и Остапье с 4 дер.41Наследн. Ив. Базилевского14281524
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Белоцерковка местечкоБелоцерковское козаков—393638—201280295575
1.0Белоцерковка местечкоБелоцерковское крестьян собственников—394040—100105205
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4387Белоцерковка, мест. вл. и казач.при р. Псле.38станов. кварт.56316671778Церквей православных 4. Почтовая станция. Ярмарок 4.