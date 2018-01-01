село Белоцерковка, село Белоцерковка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Белоцерковка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Белоцерковская волость
1019. Белоцерковка, местечко бывшее государственное и владельческое, при заливе р. Псла, дворов 62, жителей 350, волостное правление (уездный город в 39 верстах), 3 церкв Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Белоцерковская волость
местечко Белоцерковка
Полтавская губерния, Хорольский уезд
местечко Белоцерковка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17770Білоцерківкаселоцентр сільської ОТГр-н ВеликобагачанськийБілоцерківська сільська об'єднана територіальна громада

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Белоцерковка и Остапье с 4 дер.41Наследн. Ив. Базилевского14281524

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Белоцерковская волость
1.0Белоцерковка местечкоБелоцерковское козаков393638201280295575
1.0Белоцерковка местечкоБелоцерковское крестьян собственников394040100105205

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4387Белоцерковка, мест. вл. и казач.при р. Псле.38станов. кварт.56316671778Церквей православных 4. Почтовая станция. Ярмарок 4.
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