хутор Боксти, хутор Боксти, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019) — Familio

Боксти

Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
193БокстыдеревняПенце-Пурвс, болотоКрейцбургского, лютеранскогоТрентельбергскому сельскому обществу3

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts
Bokstiagrāk Aizkraukles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=49971
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