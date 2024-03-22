село Нютюг, село Нютюг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Нютюг

Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Дагестанская область, Кюринский округ, Нютюгское (Ницюгское) сельское общество
село Нютюг (Ницюг)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район
145395Нютюгсело41°46'48°07'K-39-073

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Сулейман-Стальский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Карчагский
82647435106с Нютюгсело

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Кюринский округ, Южно-Табасаранское наибство
922Нютюг131373316689лезгинымусульмане сунитытабасаранский
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