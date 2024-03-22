село Байдулино, село Байдулино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Байдулино

Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Теренгульская волость
833. Байдулина, деревня бывшая удельная, при речке Бараматке, дворов 113, жителей 638

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Тереньгульский район
31404Байдулиносело53°45'с.ш.48°23'в.д.N-39-073

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Тереньгульский муниципальный район, Тереньгульское городское поселение
73648151106с Байдулиносело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1343Байдулино, д. удел.при рч. Бараматке.41473276305

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Тереньгульская волость
228Байдулино, село, при рч. Бараматке; н. р.6752207541530
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