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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20542Вонякинодеревня56°36'с.ш.38°16'в.д.O-37-125
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Где упоминается данное место
Дело о выделе к одному месту не укрепленной надельной земли на 2 душевых пая крестьянину Переславского уезда Хребтовской волости деревни Вонятино, Я. П. Мирохватову. 1912 Показать все
Дело по ходатайству крестьянки Хребтовской волости деревни Ванятино Екатерины Федоровны Якуниной о выдаче ей удостоверительного акта на усадебный участок. 1914 г. // Гос. Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46615452136д Вонякинодеревня
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4762Вонятино деревня24942280462
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3937Вонятино, д. каз.при пруде.414829110105