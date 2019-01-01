деревня Вонякино, деревня Вонякино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Вонякино

Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Сергиево-Посадский район
20542Вонякинодеревня56°36'с.ш.38°16'в.д.O-37-125

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выделе к одному месту не укрепленной надельной земли на 2 душевых пая крестьянину Переславского уезда Хребтовской волости деревни Вонятино, Я. П. Мирохватову. 1912 Показать все
Дело по ходатайству крестьянки Хребтовской волости деревни Ванятино Екатерины Федоровны Якуниной о выдаче ей удостоверительного акта на усадебный участок. 1914 г. // Гос. Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Селковское сельское поселение
46615452136д Вонякинодеревня

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Хребтовская волость
4762Вонятино деревня24942280462

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3937Вонятино, д. каз.при пруде.414829110105
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