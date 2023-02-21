Новая Ларга
Кагульский район (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
Ларга НоуэLarga Nouă
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Новая Ларга2849760