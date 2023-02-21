село Новая Ларга, село Новая Ларга, Кагульский район (на 2017) — Familio

Новая Ларга

Кагульский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Кагульский район
Ларга НоуэLarga Nouă

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Кагульский район, Новоларгский сельсовет
село Новая Ларга2849760
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