деревня Пальтининкай, деревня Пальтининкай, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Пальтининкай

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Жосельская волость
Пальтеники, д., жит. 116 (66 м. 50 ж.), дес. 178, у. гор. 36 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Жосли — в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Žiežmarių apylinkės seniūnija
Paltininkų k.
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