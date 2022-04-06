село Шалкар, село Шалкар, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Шалкар

Айыртауский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Лобановский станичный юрт
116Челкарский посел.Всех дворов: 350. 2172Лошадей: 585. Рогатого скота: 1395. Овец: 1797. Свиней: 95.
Кокчетавский уезд, Чалкарская киргизская волость
12473. Чалкарская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 7. Кибиток: 1389. 6110Лошадей: 12890. Рогатого скота: 5950. Овец: 12000. Коз: 100.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Лобановский сельский округ
село ШалкарШалқар а.593248700
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