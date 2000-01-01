деревня Круговец, Жлобинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Круговец

Жлобинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Старо-Руднянская волость
4Дер. Круговецпроселкеруч. ОкреПиревичск. с. о. 64275250Пиревичского пр. 12742

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Жлобинский район, Пиревичский сельсовет
д Круговец124

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Жлобинский район, Пиревичский сельсовет
д. Круговец99

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