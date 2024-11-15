- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О рассмотрении проекта часовни в дер. Добрыни Турской волости Лужского у. 1884 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 12. Показать все
Об отведении земли под усадьбу крестьянину д. Добрыни, Турской волости, Лужского уезда, А. Игнатьеву. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянки д. Добрынь, Турской волости, Лужского уезда, Е. Михайловой на постановление земского начальника 6-го участка о семейном разделе с братом. 1893–1894 г Показать все
По прошению крестьянина д. Добрыни Турской волости Лужского уезда А. Тарасова о закреплении за ним права на землю, приобретенную у крестьянина Степанова. 1899 г. // Центр Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2202Добрыни, д. и мыза вл.при р. Хотинке.4530248580
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Добрыни д.484 стан3826 участок34станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59660Добрынидеревня58°23'00"30°13'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450161д Добрынидеревня