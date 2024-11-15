деревня Добрыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Добрыни

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении проекта часовни в дер. Добрыни Турской волости Лужского у. 1884 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 12. Показать все
Об отведении земли под усадьбу крестьянину д. Добрыни, Турской волости, Лужского уезда, А. Игнатьеву. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянки д. Добрынь, Турской волости, Лужского уезда, Е. Михайловой на постановление земского начальника 6-го участка о семейном разделе с братом. 1893–1894 г Показать все
По прошению крестьянина д. Добрыни Турской волости Лужского уезда А. Тарасова о закреплении за ним права на землю, приобретенную у крестьянина Степанова. 1899 г. // Центр Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2202Добрыни, д. и мыза вл.при р. Хотинке.4530248580

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Турская волость
Добрыни д.484 стан3826 участок34станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
59660Добрынидеревня58°23'00"30°13'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450161д Добрынидеревня

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