село Победное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Победное

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3104Воскресенское (Победное), с. каз.при колодцах.101057235251Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Корневская волость
1190. Воскресенское Победное, село бывшее государственное, дворов 103, жителей 651, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Корневская волость
Воскресенское Победное тож село8472при речке Пиварне14349051010001001410КорневоеЦер. дер., зем. шк. дер.
То-ва каменно-угольн. копей Шахты, казармы для рабочих и проч.8478при с. Воскресенском Победное тожъ344478710Корневое
Рудник Акционерного об-ва кам.-угол. копей847920с № 8478с № 8478с № 8478911510Корневое5 шахт, жел. дор. стан., квар. уряд., 5 буд. ж. д. 3 люд. каз.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
1179Победноесело53°43'с.ш.39°35'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Побединское городское поселение
61644157121с Победноесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.