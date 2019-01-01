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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3104Воскресенское (Победное), с. каз.при колодцах.101057235251Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1190. Воскресенское Победное, село бывшее государственное, дворов 103, жителей 651, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Воскресенское Победное тож село8472при речке Пиварне14349051010001001410КорневоеЦер. дер., зем. шк. дер.
То-ва каменно-угольн. копей Шахты, казармы для рабочих и проч.8478при с. Воскресенском Победное тожъ3444787——10Корневое
Рудник Акционерного об-ва кам.-угол. копей847920с № 8478с № 8478с № 8478911510Корневое5 шахт, жел. дор. стан., квар. уряд., 5 буд. ж. д. 3 люд. каз.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1179Победноесело53°43'с.ш.39°35'в.д.N-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644157121с Победноесело