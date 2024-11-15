слобода Стрелецкая, Чернский район , Тульская губерния (на 1926) — Familio

Стрелецкая

Чернский район , Тульская губерния (на 1926)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3806Стрелецкая слобода, д. каз.при рч. Черни.2051188179

Список населённых мест Тульской губернии 1926 года

НазваниеТипКрестьянских хозяйствПрочих хозяйствВсего хозяйствМужчинЖенщинВсегоДо сельсовета в кмДо РИКа в кмДо ж/д станции в км
Тульская губерния, Чернский район , Стрелецкий сельсовет
254Стрелецкаяслобода11530145316357673здесь0,5Чернь, М.-К. ж. д.:9,6

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